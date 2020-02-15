Климат Украины кардинально изменится

Глобальное потепление совсем скоро может привести к тому, что в ряде украинских областей будет попросту отсутствовать такое понятие, как зима – то есть погода, при которой среднесуточная температура опускается ниже нуля. Такое мнение высказала заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская в интервью "Фактам".

"Все идет к тому, что начиная с середины этого столетия, в южных областях Украины климатической зимы не будет", – говорит она.

Приятная новость — что среднесуточная летняя температура у нас при этом не будет расти так значительно. И хотя прошлое лето в Украине и стало рекордно теплым, 40 градусов жары, как в некоторых европейских городах, у нас долго держаться не будут.

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Что касается осадков, то их количество Светлана Краковская прогнозирует на нынешнем уровне, но выпадать они будут чаще осенью и зимой.

Такое понятие, как летние грозы, станет редким. Ну, или они будут происходить в зимнее время – как случилось недавно в Карпатах.

Мягкий климат сыграет на руку фермерам, уточняет эксперт: они смогут собирать по два урожая скороспелых злаков. И это хорошо – ведь в нынешнем году, из-за аномального тепла, урожай зерновых ожидается не очень богатый. И фермеры уже предупредили: если правительство не предпримет меры, в этом году украинцев ждет подорожание хлеба.