Появились кадры со съемок «Матрицы 4»
Съемочная команда «Матрицы 4» отметила День всех влюбленных в Сан-Франциско возле одного из небоскребов. В этот день шли съемки каскадерского трюка на крыше.
В сети появились видео, на которых очевидцы запечатлели с разных ракурсов повисших в воздухе актеров.
Перезапуск «Матрицы» можно будет увидеть в кинотеатрах 21 мая 2021 года ― в этот же день выйдет продолжение «Джона Уика», где главную роль также исполняет Киану Ривз.
В «Матрице 4» к своей роли также вернется Кэрри-Энн Мосс (Тринити). В фильме также снимутся Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик («Звездные войны: Пробуждение силы») и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).
Первая «Матрица» вышла в 1999 году. В 2003 году вышло продолжение картины — «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».
🎥'The Matrix 4' - Feb 14 2020— Keanu Planet (@keanuplanet) February 14, 2020
Today on the roof of #SanFrancisco's downtown buildings...
Thanks to @alliedsf_ IG Story 🙏https://t.co/rF9wvgoLTM#thematrix4 #matrix4 #skyscrapers #downtown pic.twitter.com/ybc6AqBmTe
🎥'The Matrix 4' - Feb 14 2020— Keanu Planet (@keanuplanet) February 14, 2020
Remember Neo's first jump in 'The Matrix'? (1999)#thematrix wouldn't be the same without the #skyscrapers...
Today on the roof of #SanFrancisco's downtown buildings, wow! 2/2
Thanks to @camtinatran 🙏https://t.co/l0Dbxc6CLD#thematrix4 #matrix4 pic.twitter.com/O8XYxBWbM8