Появились кадры со съемок «Матрицы 4»

Съемочная команда «Матрицы 4» отметила День всех влюбленных в Сан-Франциско возле одного из небоскребов. В этот день шли съемки каскадерского трюка на крыше.



В сети появились видео, на которых очевидцы запечатлели с разных ракурсов повисших в воздухе актеров.



Перезапуск «Матрицы» можно будет увидеть в кинотеатрах 21 мая 2021 года ― в этот же день выйдет продолжение «Джона Уика», где главную роль также исполняет Киану Ривз.



В «Матрице 4» к своей роли также вернется Кэрри-Энн Мосс (Тринити). В фильме также снимутся Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик («Звездные войны: Пробуждение силы») и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).



Первая «Матрица» вышла в 1999 году. В 2003 году вышло продолжение картины — «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».



