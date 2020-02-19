Гольф снижает риск преждевременной смерти вдвое

Как отмечает The Daily Mail, исследование Университета Миссури почти 6000 человек показало: люди, игравшие в гольф минимум раз в месяц, чаще оставались в живых через 10 лет. В группе игроков в гольф за время исследования инсульт и сердечный приступ пережили 8% и 10% соответственно. А в контрольной группе - 24,6%.



Секрет в том, что гольф прекрасно снижает уровень стресса, при этом, не изнуряя человека. Это физическая активность, которую легко поддерживать на регулярной основе, даже если есть история инсульта или сердечного приступа. К тому же, во время игры человек общается, что позитивно сказывается на психическом состоянии.



К слову сказать, еще в 2016 году Эдинбургский университет доказал, что люди, которые играют в гольф, живут дольше остальных. Гольф, по мнению ученых, увеличивает интеллектуальный потенциал, тренирует равновесие, мышечную выносливость, повышает показатели сердечно-сосудистой, дыхательной систем и улучшает метаболизм. Он же снижает риск тревожности, депрессии и слабоумия. Гольф - идеальный вариант для лиц с хроническими заболеваниями.

