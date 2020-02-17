ВСУ используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР

Украинские силовики используют режим тишины для размещения вооружения вблизи населенных пунктов в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.



"Противник продолжает использовать условия режима прекращения огня для размещения вооружения и военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирного населения, при этом командование оккупационных войск отдает распоряжение своим боевикам на препятствование работе сотрудников миссии ОБСЕ в районах размещения запрещенного вооружения", - сказал Филипоненко.



Он уточнил, что согласно данным Народной милиции военнослужащие 72-й бригады ВС Украины разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Попасная.



"Одновременно с этим командованием бригады отданы распоряжения на работу мобильной группы радиоэлектронной борьбы 20-го батальона (ВС Украины - ред.) в районе населенного пункта Золотое с целью подавления каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил Филипоненко.



По его словам, все факты размещения военной техники ВС Украины в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

