Команда задержанного в Азовском море судна из Украины признала вину

Команда украинского браконьерского судна, задержанного у берегов Крыма, признала вину в незаконном вылове водных биологических ресурсов в Азовском море, заявила об отсутствии претензий к пограничникам, следует из видео, распространенного пресс-службой крымского погрануправления ФСБ РФ.



Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море.



В частности, члены команды признали факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в Азовском море. При этом, по их словам, никакое психологическое или физическое воздействие на членов команды со стороны крымских пограничников не оказывалось.



Отвечая на вопрос, имеются ли претензии к сотрудникам пограничной службы ФСБ России, члены команды ответили: "Нет", "Не имеются" и "Не имею".

Судно вышло из села Райновка Запорожской области Украины.

