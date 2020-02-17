Партия Зеленского объявила "украинский центризм" своей идеологией

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.



Партия планирует закрепить данную идеологию в уставе.



"Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины… Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Но это креативный центризм, это украинский центризм. Мы предлагаем далее закрепить, возможно, на уровне устава. Сделать соответствующие действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство. Украинский центризм как идеология партии власти "Слуга народа", - заявил Корниенко на съезде партии.



По его словам, формула "украинского центризма" состоит в том, что интересы человека являются приоритетом.

