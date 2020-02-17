Партия Зеленского объявила "украинский центризм" своей идеологией

Партия Зеленского объявила "украинский центризм" своей идеологией

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.

Партия планирует закрепить данную идеологию в уставе.

"Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины… Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Но это креативный центризм, это украинский центризм. Мы предлагаем далее закрепить, возможно, на уровне устава. Сделать соответствующие действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство. Украинский центризм как идеология партии власти "Слуга народа", - заявил Корниенко на съезде партии.

По его словам, формула "украинского центризма" состоит в том, что интересы человека являются приоритетом.