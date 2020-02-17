Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток

Задержанные у берегов Крыма украинские браконьеры арестованы на десять суток, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Назначен административный арест на десять суток", - говорится в сообщении.

В частности, по результатам заседания в Керченском городском суде четверо граждан Украины, задержанные накануне в Азовском море, признаны виновными в неповиновении распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности.



По данным ведомства, по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).

