Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" по Украине дают мелкие, но результаты, но там не поднимается вопрос Крыма. По его словам, в случае создания новой площадки к ней необходимо подключить США.



"В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины. Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма. Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма сделали это еще в 2014 году", - сказала РИА Новости Гридчина.



Глава общины призвала Зеленского оставить крымчан в покое и заняться наконец делами своей страны.



"Тогда, может быть, после вашего ухода с поста президента о вас скажут что-то хорошее в отличии от вашего предшественника", - подчеркнула Гридчина.

