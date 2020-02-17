Минздрав сообщил данные о коронавирусе на Украине

На Украине по состоянию на воскресенье, 16 февраля, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19, который распространился в Китае, сообщает пресс-служба МОЗ.



"По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные. На Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - подчеркнули в ведомстве.



Отмечается, что 12-13 февраля ведущие эксперты в области здравоохранения со всего мира встречались в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве для оценки текущего уровня знаний о новой болезни COVID-19, координации совместной работы для ускорения приоритетных исследований, необходимых для прекращения этой вспышки.

