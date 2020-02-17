На конкурсе прокуроров САП рекордное количество кандидатов

Документы на конкурс по отбору прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали 650 кандидатов, что является рекордным показателем. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.



Всего вакансий прокуроров 11, поэтому на одно место претендует сразу 59 человек. Прием документов был окончен 15 февраля.



По его словам, это уже четвертый конкурс, и он оказался рекордным по нескольким показателям.



"На прошлых конкурсах количество кандидатов варьировалось от 283 до 390 человек (11, 18 и 40 кандидатов на место соответственно)", - сообщил Холодницкий.



Также он отметил, что документы в САП подали 111 женщин и 539 мужчин. Количество женщин-кандидатов по сравнению с прошлым конкурсом увеличилась более, чем в два раза - 11 против 50.



"Служба в САП заинтересовала не только кадровых прокуроров, но и людей, которые никогда не были связаны с прокурорской деятельностью. 375 кандидатов - работники прокуратуры, 275 - внешние кандидаты, в том числе 121 человек - это адвокаты, юристы предприятий, учреждений, организаций, 17 - работники юридических учебных заведений, 11 - работники судов", - добавил руководитель САП.



Кроме того, он сообщил, что среди кандидатов оказались 68 следователей из разных органов.



"Поддерживать публичное обвинение в суде по делам топ-коррупции хотят: 38 детективов НАБУ, 11 следователей Нацполиции, 10 - ГБР, 6 - налоговиков, 3 - следственных органов безопасности", - добавил Холодницкий.



Напомним, как сообщали в САП ранее, в феврале-марте этого года запланировано проведение открытого конкурса по отбору кандидатов на 11 должностей прокуроров САП. По словам Холодницкого, они будут получать зарплату на уровне 75 000 грн.

