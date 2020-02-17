На конкурсе прокуроров САП рекордное количество кандидатов

На конкурсе прокуроров САП рекордное количество кандидатов

Документы на конкурс по отбору прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали 650 кандидатов, что является рекордным показателем. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

Всего вакансий прокуроров 11, поэтому на одно место претендует сразу 59 человек. Прием документов был окончен 15 февраля.

По его словам, это уже четвертый конкурс, и он оказался рекордным по нескольким показателям.

"На прошлых конкурсах количество кандидатов варьировалось от 283 до 390 человек (11, 18 и 40 кандидатов на место соответственно)", - сообщил Холодницкий.

Также он отметил, что документы в САП подали 111 женщин и 539 мужчин. Количество женщин-кандидатов по сравнению с прошлым конкурсом увеличилась более, чем в два раза - 11 против 50.

"Служба в САП заинтересовала не только кадровых прокуроров, но и людей, которые никогда не были связаны с прокурорской деятельностью. 375 кандидатов - работники прокуратуры, 275 - внешние кандидаты, в том числе 121 человек - это адвокаты, юристы предприятий, учреждений, организаций, 17 - работники юридических учебных заведений, 11 - работники судов", - добавил руководитель САП.

Кроме того, он сообщил, что среди кандидатов оказались 68 следователей из разных органов.

"Поддерживать публичное обвинение в суде по делам топ-коррупции хотят: 38 детективов НАБУ, 11 следователей Нацполиции, 10 - ГБР, 6 - налоговиков, 3 - следственных органов безопасности", - добавил Холодницкий.

Напомним, как сообщали в САП ранее, в феврале-марте этого года запланировано проведение открытого конкурса по отбору кандидатов на 11 должностей прокуроров САП. По словам Холодницкого, они будут получать зарплату на уровне 75 000 грн.