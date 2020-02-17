Стало известно, чем займется Верховная Рада с 18 по 21 февраля

На этой неделе, с 18 по 21 февраля, Верховная Рада продолжит работать в режиме пленарных заседаний. Депутаты продолжат рассмотрение скандального земельного закона.



Об этом свидетельствует повестка дня парламента на неделю, обнародованная на сайте Рады.



Так, 18 февраля депутаты продолжат рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли. Кроме того, предлагается включить в повестку проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Во втором чтении Рада рассмотрит изменения в закон "О предотвращении коррупции".



На следующий день, 19 февраля, депутаты должны рассмотреть изменения относительно вопросов функционирования банковской системы. Запланированы к рассмотрению в первом чтении законопроекты по вопросам гражданства, жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.



В четверг, 20 февраля, Верховная Рада рассмотрит изменения в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата и относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз.



В повторном втором чтении рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.



В пятницу, 21 февраля, депутаты планируют обсудить проекты законов по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения и изменения в законы о труде.



Напомним, Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" 6 февраля.



В этот день депутаты проголосовали за 180 из более 4 тысяч поправок. На следующий день, 7 февраля, нардепы рассмотрели 216 поправок.



Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что такими темпами закон о снятии моратория на продажу земли будет принят только в середине апреля.



