ФСБ арестовала жителя Крыма, примкнувшего к нацбатальону на Украине

ФСБ задержала жителя Крыма за участие в созданном на Украине крымско-татарском батальоне, который в России считается незаконным вооруженным формированием, сообщает в понедельник региональное управление спецслужбы.

По данным следствия, в августе 2016 года мужчина выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана, а позднее вернулся в Крым.



"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России... В настоящий момент подозреваемый задержан", - говорится в релизе

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Дата задержания не уточняется, при этом, судя по релизу, подозреваемый уже заключен в СИЗО.



Создатель добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана - один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. В 2014 году он был вице-премьером в российском Крыму и был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен.



"Добровольческий батальон" расположился на границе с Крымом в Херсонской области Украины. По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины.

