"Нафтогаз" уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму

"Нафтогаз Украины" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.



"НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" (вместе - Нафтогаз) подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов США", - сообщила пресс-служба компании в Twitter.



Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку.



Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.

