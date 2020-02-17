Китай близок к победе над COVID-19 - глава МИД
В ближайшее время Китай сумеет преодолеть эпидемию коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 17 февраля.
"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал глава китайского МИД и добавил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику.
"Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", - заверил Ван И.
Глава МИД Китая также выразил благодарность ряду стран за помощь в борьбе против коронавируса.
Напомним, что ранее власти Китая запретили местным жителям выходить из домов. В провинции Хубэй администрация запретила людям выходить из дому. Разрешается только движение автомобилям полиции и экстренных служб.
Также сообщалось, что в Китае вводят смертную казнь за сокрытие коронавируса. Сокрытие симптомов коронавируса COVID-19 будет считаться угрозой общественной безопасности и может караться тюрьмой и даже смертью.