Китай близок к победе над COVID-19 - глава МИД

В ближайшее время Китай сумеет преодолеть эпидемию коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 17 февраля.



"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал глава китайского МИД и добавил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику.



"Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", - заверил Ван И.



Глава МИД Китая также выразил благодарность ряду стран за помощь в борьбе против коронавируса.



Напомним, что ранее власти Китая запретили местным жителям выходить из домов. В провинции Хубэй администрация запретила людям выходить из дому. Разрешается только движение автомобилям полиции и экстренных служб.



Также сообщалось, что в Китае вводят смертную казнь за сокрытие коронавируса. Сокрытие симптомов коронавируса COVID-19 будет считаться угрозой общественной безопасности и может караться тюрьмой и даже смертью.

