Рада в пятницу заслушает главу Минздрава

Верховная Рада в пятницу заслушает министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



"Если не будет возражений, то предоставим еще полчаса, вместо "Разного" (на пленарном заседании в пятницу – ИФ), чтобы заслушать министра Скалецкую. Предлагается 10 минут на доклад и 20 минут для вопросов и ответов", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники заседания согласились с предложением спикера.



На пленарной неделе традиционно в пятницу проводится "Час вопросов правительству".

