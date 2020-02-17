Гоcбанки уже выдали 27 млн грн "Доступных кредитов"

Государственные банки за две последние недели выдали кредитов на 27 млн грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



"Выдали 27 млн грн кредитов на протяжении последних двух недель", - сказал он, представляя экономическую стратегию в ходе пресс-брифинга в понедельник.



"Вскоре мы ожидаем, что частные банки к этой программе присоединятся", - добавил министр.



Как сообщалось, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом и правительством Украины для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.



Предоставление трех возможных ставок 5%, 7% или 9% по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее, чем до 5% годовых.

