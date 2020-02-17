Гоcбанки уже выдали 27 млн грн "Доступных кредитов"

Гоcбанки уже выдали 27 млн грн "Доступных кредитов"

Государственные банки за две последние недели выдали кредитов на 27 млн грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Выдали 27 млн грн кредитов на протяжении последних двух недель", - сказал он, представляя экономическую стратегию в ходе пресс-брифинга в понедельник.

"Вскоре мы ожидаем, что частные банки к этой программе присоединятся", - добавил министр.

Как сообщалось, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом и правительством Украины для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.

Предоставление трех возможных ставок 5%, 7% или 9% по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее, чем до 5% годовых.