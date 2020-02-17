Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце

Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце

Кардиохирурги Александровской клинической больницы Киева провели первую операцию по имплантации механического сердца, выполненную на базе муниципального медицинского учреждения, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Это кардиологическое отделение является одним из лучших отделений в Украине. За два года в нем проведено более 7 тыс. операций на сердце. На днях проведена уникальная операция по имплантации механического сердца. Всего несколько таких операций было сделано в Украине в Институте сердца. Операцию провели столичные кардиохирурги. Это самый высокий уровень, который может быть в кардиологии", - процитировала пресс-служба мэра столици Виталия Кличко.

Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) - около 5 млн грн, стоимость механического сердца - 4,5 млн грн.

Операция профинансирована за счет местного бюджета в рамках программы "Здоровье киевлян".