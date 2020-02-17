Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце

Кардиохирурги Александровской клинической больницы Киева провели первую операцию по имплантации механического сердца, выполненную на базе муниципального медицинского учреждения, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).



"Это кардиологическое отделение является одним из лучших отделений в Украине. За два года в нем проведено более 7 тыс. операций на сердце. На днях проведена уникальная операция по имплантации механического сердца. Всего несколько таких операций было сделано в Украине в Институте сердца. Операцию провели столичные кардиохирурги. Это самый высокий уровень, который может быть в кардиологии", - процитировала пресс-служба мэра столици Виталия Кличко.



Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) - около 5 млн грн, стоимость механического сердца - 4,5 млн грн.



Операция профинансирована за счет местного бюджета в рамках программы "Здоровье киевлян".

