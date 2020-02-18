В Украине в ближайшие дни ожидается потепление

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая, преимущественно сухая погода, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник 18 февраля преимущественно без осадков, только в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях 2-7° мороза. Днем ожидается 4-9° тепла. На Прикарпатье и юге страны до 12°. В Киеве в ночь на вторник без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая низкая температура ночью 18 февраля в Киеве была зарегистрирована в 1985 году и составила 21,1° мороза, самая высокая днем – 11,2° тепла в 2002 году.



В среду, 19 февраля, в Украине без осадков, ночью и утром на востоке и юге местами туман. На востоке также возможна гололедица.



Ветер переменный, 3-8 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8 ° тепла, на юге и Прикарпатье до11°.



В Киеве в среду без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

