Беларусь откроет на границе с Украиной еще одну заставу

Глава государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил о создании еще одной пограничной заставы на границе с Украиной в населенном пункте Деражичи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "БЕЛТА".



По его словам, в прошлом году было создано шесть мобильных групп. С формированием еще двух подразделений в Полоцке и Гродно этот вопрос будет решен для всех территориальных органов пограничной службы.



"В этом году нам предстоит сформировать еще две маневренные группы и погранзаставу в населенном пункте Деражичи", - сказал Лаппо.

