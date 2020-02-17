Нацполиция начнет расследование по деятельности Центра противодействия коррупции по заявлению нардепа Деркача

Национальная полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований дело о возможном расхищению международной технической помощи с участием Центра противодействия коррупции. Эти действия были произведены по заявлению народного депутата Андрея Деркача.



В размещенном в Фейсбуке заявлении он утверждает, что если дело будет доведено Нацполицией до логичного завершения, Шерембею и Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения.



"В частности, они организовали схему по расхищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем БО "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ). В 2015–2017 гг. через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло 142,9 млн долларов США", – заявил Деркач.



Деркач отметил, что также есть информация о том, что Шерембей и Шабунин лоббировали интересы коммерческих компаний при закупке медицинского оборудования и лекарств.



"Часть этих компаний – с признаками фиктивности и с отрицательной деловой репутацией", – сообщил народный депутат.



По мнению Деркача, США должны помочь в расследовании этого дела.



"Поскольку использовались деньги правительства США, считаю, что следствие должно воспользоваться возможностями международно-правовой помощью в рамках существующих договоров”, – резюмировал депутат.

