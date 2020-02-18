Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк была найдена мертвой в своей лондонской квартире. Правоохранители отмечают, что, судя по всему, 40-летняя женщина ушла из жизни добровольно, не выдержав тяжелого жизненного периода, пишет BBC.



В прошлом году бойфренд телеведущей обратился в полицию с заявлением об избиении. Мужчина заявил, что Флэк приревновала его и ударила настольной лампой, когда он спал.



Женщина утверждала, что это ложь. Льюис все придумывает для того, чтобы привлечь к себе внимание.



Суд по этому делу должен был начаться в марте.



Телеканал решил разорвать контракт с Флэк. Других предложений о работе женщине не поступало. Близкие Кэролайн рассказали, что она перестала отвечать на звонки и проводила время только со своими собаками.



После смерти женщины Льюис Бертон в Instagram написал, что теперь его "сердце разбито".



Похороны ведущей состоятся 18 февраля.

