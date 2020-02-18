Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк была найдена мертвой в своей лондонской квартире. Правоохранители отмечают, что, судя по всему, 40-летняя женщина ушла из жизни добровольно, не выдержав тяжелого жизненного периода, пишет BBC.

В прошлом году бойфренд телеведущей обратился в полицию с заявлением об избиении. Мужчина заявил, что Флэк приревновала его и ударила настольной лампой, когда он спал.

Женщина утверждала, что это ложь. Льюис все придумывает для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Суд по этому делу должен был начаться в марте.

Телеканал решил разорвать контракт с Флэк. Других предложений о работе женщине не поступало. Близкие Кэролайн рассказали, что она перестала отвечать на звонки и проводила время только со своими собаками.

После смерти женщины Льюис Бертон в Instagram написал, что теперь его "сердце разбито".

Похороны ведущей состоятся 18 февраля.