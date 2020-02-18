ГБР зарегистрировало новое уголовное производство по "делам Майдана"

За последнюю неделю следователями Государственного бюро расследований было зарегистрировано одно новое уголовное производство в отношении "дел Майдана".



Об этом на пресс-конференции 17 февраля сказал следователь ГБР Артем Яблонский, сообщает корреспондент Укринформа.



"За последнюю неделю отделом по расследованию дел Майдана ГБР было зарегистрировано одно новое уголовное производство, внесены сведения в ЕРДР в ходе осуществления расследований именно майдановских дел", - сказал Яблонский.



По его словам, когда осуществляется досудебное расследование, то проверяется большой объем материалов, действий правоохранителей, прокуроров, судей. Он отметил, что во время досудебного расследования вскрываются факты, которые имеют признаки уголовного преступления, а следователями ГБР так устроена работа, чтобы эти факты выявлялись, и немедленно регистрировались.



"ГБР продолжает осуществлять досудебное расследование в категории уголовных производств с участием майдановских дел. Главное, что в настоящее время не завершилась передача дел из Офиса генерального прокурора. То, что интересует нас по уголовным производством, по убийствам, оно насчитывает более 4500 томов материалов дела. Очень много вещественных доказательств", - сказал Яблонский.



Следователь ГБР Александр Чорноблавский рассказал, что сейчас Офис генерального прокурора продолжает передавать дела Майдана, а ГБР соответственно их принимает.



"Как только они готовы их передать, один, два тома, сто, восемьсот, то сразу мы включаемся и принимаем их. Также мы помогаем их формировать, поэтому происходит формирование, как со стороны следователей, так и со стороны прокуроров, но уложимся ли мы в срок или нет, это зависит от желания обеих сторон. Только мы формировать эти дела не можем, сами себе мы передать их не можем. Следовательно, за эту работу в одинаковой мере отвечает Офис генерального прокурора, который их передает, так и соответственно ГБР", - сказал он.



Как сообщалось, во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.



По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта в 2014 году при исполнении служебных обязанностей в центре Киева также погибли 17 силовиков.



Расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Однако с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюка было расформировано.



В начале января 2020 года руководителем отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" назначили Александра Буряка.

