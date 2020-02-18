Ткаченко просит оппозицию снять часть "земельных" поправок

Фракция партии "Слуга народа" призывает оппозицию отозвать поправки к законопроекту о рынке земли, которые повторяются, разблокировав тем самым возможность принятия других законодательных инициатив.



Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко 17 февраля во время заседания Согласительного совета парламента, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мне очень обидно за последнюю неделю во время рассмотрения закона о земле наблюдать за эффективностью работы Рады. Мне кажется, что оппозиция злоупотребляет добропорядочностью норм регламента и своими правами, предлагая поправки, которые в той или иной степени постоянно повторяются. Я бы призвал оппозицию снять эти поправки, потому что сейчас только у нашего комитета пять законопроектов, которые не могут быть приемлемыми в ближайшее время. Я не говорю уже о постановлении относительно празднования годовщины Революции достоинства", - сказал Ткаченко.



Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".



За первый день рассмотрения поправок к законопроекту парламентарии успели рассмотреть 184 поправки из более чем 4000. За второй депутаты рассмотрели 216 поправок к земельному законопроекту.



7 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрогнозировал, что Рада сможет выйти на решение относительно принятия закона о рынке земли 16-17 апреля.



Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли.



После этого аграрии провели несколько массовых акций протеста против запуска рынка земли.



В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю — исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю — только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.



