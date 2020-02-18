Новый коронавирус назвали угрозой для больных раком

Онкобольные больше рискуют заразиться новым коронавирусом, считают ученые, чье заявление опубликованно научным медицинским журналом The Lancet Oncology, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.



“Из-за системного иммунодепрессивного состояния, вызванного злокачественными новообразованиями и противоопухолевой терапией, в частности химиотерапией и хирургией, пациенты с онкологическими заболеваниями подвергаются повышенному риску заражения новым коронавирусом”, — говорится в исследовании.



Такой вывод ученые сделали, проанализировав около 2 тысяч подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в 575 больницах Китая. Ученые призвали усилить наблюдение и лечение зараженных коронавирусом онкологических пациентов, особенно людей в возрасте, а также тех, у кого есть сопутствующие патологии.



Следует также отметить, что дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавируса, невозможно спрогнозировать. Об этом заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

