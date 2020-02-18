Определена частая причина проблем с сердцем

Ученые Колумбийского университета определили, что плохой сон является частой причиной переедания, ожирения и риска сердечных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.



В исследовании приняли участие 95 женщин в возрасте от 20 до 76 лет. Рассматривалось качество сна, необходимое для засыпания время и бессонница. Добровольцы также сообщили об употребляемых ими в течение года продуктах. Оказалось, что участницы, которые дольше засыпали, потребляли больше калорий и ели больше пищи. Чем тяжелее были симптомы бессонницы, тем меньше ненасыщенных жиров, полезных для здоровья, употребляли женщины.



Плохое качество сна приводит к чрезмерному потреблению пищи и калорий за счет стимулирования сигналов голода или подавления сигналов сытости. В свою очередь, переедание способствует ожирению — доказанному фактору риска сердечно-сосудистых заболеваний.



Предыдущие исследования продемонстрировали, что люди с недостатком сна чаще страдают ожирением, диабетом 2-го типа и сердечными заболеваниями, и эта связь может быть частично объяснена диетой.

