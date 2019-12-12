«Полезная программа»: как выбрать охотничьи колбаски?

Во вторник, 18 февраля, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» – об охотничьих колбасках. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, на что обращать внимание при их выборе и какую пользу этот продукт приносит организму.

Охотничьи колбаски любят не только охотники. Эти деликатесные мясные изделия употребляют как самостоятельный продукт, также с ними готовят супы, солянки, рассольники, их добавляют в пиццу, в салаты и другие блюда. Что входит в состав охотничьих колбасок и насколько они полезны для нашего организма?

« Копченые колбаски делают из говядины, свинины и сала с добавлением чеснока, соли и специй, – объясняет диетолог Катерина Кондратюк . – Если мы говорим о качественном мясном продукте, то в нем есть все ценные составляющие мяса: белок и минеральные вещества — магний, йод, железо, фосфор, калий. Но колбаски достаточно калорийны: в 100 граммах копченостей – 300-400 ккал. Поэтому лучше всего употреблять их со свежими овощами и зеленью. И не переедать ».

Как по внешнему виду понять, что колбаски свежие, и отличить качественный продукт от фальсификата? Можно ли их есть со шкуркой? И какие необычные блюда можно приготовить с охотничьими колбасками? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова, диетолог Катерина Кондратюк, шеф-повар Сергей Шелестов. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу – актер Дмитрий Оскин.

« Я совсем не умею готовить, поэтому для меня копченые колбаски – идеальная возможность быстро и вкусно перекусить, – рассказывает Дмитрий Оскин . – Но иногда покупаешь продукт – и не понимаешь, есть ли в нем мясо. Эксперты «Полезной программы» объяснили, как выбирать охотничьи колбаски, на что обращать внимание. Так, в их составе должны быть только натуральные ингредиенты, сало должно быть белого цвета. Если колбаски имеют сильно выраженный аромат пряностей, вероятнее всего, производитель пытался замаскировать несвежий продукт. Живите вкусно. Не отказывайте себе в удовольствии. Выбирайте только качественные продукты! »

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный охотничьим колбаскам, смотрите завтра, 18 февраля, в 10:00 на телеканале «Интер».

Для тех, кому интересно узнать, как создается «Полезная программа». Ведущая рубрики Вера Борсук приглашает желающих принять участие в процессе съемок программы. Она раскроет секреты журналистского мастерства и проведет мастер-класс по выбору различных продуктов – на что обращать внимание, как отстаивать свои права, а главное – научит вас покупать качественные товары по доступной цене. Этот лот можно приобрести на сайте благотворительного аукциона «Интер-детям». Все собранные средства пойдут на покупку аппарата гемодиализа в национальную детскую клинику «Охмадет».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 1 9 февраля, в 10:00 на «Интере» – программа о соленьях.

Человечество придумало множество способов хранения овощей на зиму. В каждой национальной кухне – собственные рецепты. Но сохраняют ли соленые овощи свои полезные свойства? Какое количество соли можно употреблять взрослому человеку, чтобы не навредить здоровью? И как можно красиво и необычно подавать соленья во время застолья, рассказали эксперты ток-шоу, среди которых – певица Ярослава Руденко.

В четверг, 20 февраля , в 10:00 на «Интере» – выпуск о плавленом сыре.

Плавленый сырок – любимый с детства продукт, который приобрел широкую популярность благодаря своим отличным вкусовым качествам и удобству в употреблении. Он долго хранится, отличается пастообразной структурой и нежным вкусом. Но полезен ли он для нашего организма? Может ли частое употребление плавленых сыров навредить здоровью? Какие виды этого продукта самые популярные в Украине? Как отличить качественный сыр от фальсификата? И из каких ингредиентов готовят вегетарианские плавленые сыры? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт выпуска – певец Петр Черный.

В пятницу, 21 февраля , в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о форели.

Закуски, салаты и даже заливное не обходятся без этой полезной рыбы. Мясо форели укрепляет сосуды, снижает уровень холестерина, предотвращает образование тромбов и снижает риски инсультов. Но чем морская форель отличается от аквакультурной, то есть выращенной в искусственных условиях? Какая из них полезнее? С чем лучше подавать эту рыбу? Какие блюда можно приготовить из головы, хребтов и животиков форели? И чья икра вкуснее: кеты, горбуши или форели? Среди экспертов этой программы – актер и телеведущий Геннадий Попенко.

А в субботу, 22 февраля , в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу о субпродуктах (повтор от 12.12.2019) .