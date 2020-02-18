Госдолг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов - отчет правительства

Государственный долг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов и сократился до 43,8% по отношению к ВВП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.



"Сокращенно государственный долг по отношению к ВВП. По оперативной оценке государственный долг на конец 2019 года составил в гривневом эквиваленте 1764,2 млрд грн, а в долларовом - 74,5 млрд долларов США и сократился по отношению к ВВП до 43,8%", - говорится в отчете.



Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,74% - до 84,36 млрд долл., в гривневом эквиваленте - сократился на 7,85% - до 1,998 трлн грн.

