В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя

Украина планирует эвакуировать из китайского Уханя 74 человека, среди которых 25 иностранцев. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.



Ожидается, что украинский самолет проведет эвакуацию из Уханя 18 февраля.



"Мы говорим о 49 украинских граждан и до 25 иностранцев, которыми занимается Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам", - рассказал Ляшко.

