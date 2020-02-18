Минэкономики ожидает более $3 миллиардов иностранных инвестиций в этом году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитывает, что объем иностранных инвестиций в 2020 году составит 3-3,5 млрд долларов.



Об этом во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.



«У нас есть два сценария, которые утверждены в октябре, мы сейчас работаем над их изменением. Если мы говорим о базовом сценарии, это увеличение притока иностранных инвестиций до 3-3,5 млрд долларов. В нашем целевом сценарии мы хотели бы довести до 5 млрд долларов. Кроме иностранных инвесторов, мы рассчитываем на отечественных инвесторов», - сказал он.

