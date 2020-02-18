Еврокомиссия выделила более 100 млн евро на защиту окружающей среды

Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник об инвестировании 101,2 млн евро в новые проекты по программе защиты окружающей среды LIFE.



"Зеленый пакт для Европы" направлен на улучшение благосостояния и процветания наших сограждан при одновременной защите природы и климата. Проекты LIFE играют важную роль в течение многих лет и имеют значительный эффект на местах", - заявил в связи с этим решением Еврокомиссии заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, курирующий экологический раздел.



По его словам, инвестируемые Еврокомиссией более 100 млн евро будут способствовать сохранению естественной природной среды, обеспечению чистоты воздуха и сокращению загрязнения в многочисленных озерах и реках Европы.



В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что данное финансирование призвано поддержать 10 масштабных проектов в области защиты окружающей среды и климата в девяти странах ЕС с целью содействия переходу Евросоюза к устойчивой экономике и климатическому нейтралитету. Проекты будут реализовываться в Греции, Ирландии, Испании, Латвии, Словакии, Франции, Чехии, Эстонии и на Кипре.



Инвестиции в рамках начатой в 1992 году программы LIFE позволят выделить более 6,5 млрд евро дополнительных средств на охрану окружающей среды, уточняют в Брюсселе. Для таких же целей государства-члены ЕС могут также использовать сельскохозяйственные, региональные и структурные фонды, а также национальные фонды и инвестиции частного сектора.



"Зеленый пакт для Европы" (Green Deal) был принят Европейской комиссией в декабре 2019 года. Он предусматривает изменение модели развития стран Евросоюза в сторону большей гармонии с окружающей средой.



"Я убеждена, что наша прежняя модель экономического роста, основанная на ископаемых источниках энергии и загрязнении окружающей среды, полностью устарела", - заявила по этому случаю председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.



"Зеленый пакт" представляет собой "дорожную карту" превращения Евросоюза к 2050 году в первый "климатически нейтральный континент", одновременно стимулируя экономику, улучшая здоровье и качество жизни людей, заботясь о природе, улучшая окружающую среду и обеспечивая социальную гармонию.



В рамках пакта Еврокомиссия представит в ближайшие годы целый ряд инициатив и законопроектов, которые будут охватывать все отрасли экономики, особенно энергетику, металлургию, транспорт, сельское хозяйство.

