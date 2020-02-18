Порошенко и Ко финансируют информационную атаку на Зеленского

На даний час партія "Європейська солідарність" та її лідер Петро Порошенко докладають максимум зусиль, щоб скомпрометувати президента Володимира Зеленського не існуючими фактами про те, що він начебто під час проведення відпустки в Омані мав зустрічі з російськими держдіячами. Про це повідомляє Антикор.



Починаючи з минулої неділі, стверджує видання, для розгону цієї "кривої качки" задіяні підконтрольні Порошенку ЗМІ, виділені значні кошти для додаткового фінансування структур типу "Народного Руху ні капітуляції" , також будуть задіяні політики, які з трибуни ВР намагатимуться добитись "по хвилинного" звіту Володимира Зеленського та створити ТСК.



Як вважає Антикор, не маючи ніяких фактів зустрічі з політиками Росії, а лише маніпулюючи фальшивими фактами, ініціатори вказаної акції мають за мету виключно привернути увагу до не існуючої події, пов’язаної з начебто таємними перемовинами з країною агресором, та надати їй інформаційного розголосу, і цим скомпрометувати Зеленського і команду "Слуги народу", змусити виправдовуватись як президента так і Офіс президента.