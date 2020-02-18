Зеленский созывает СНБО из-за эскалации на Донбассе
В Офисе президента анонсировали заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Зеленского.
Отмечается, что заседание состоится при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.
В сообщении пресс-службы не указано в связи с чем собирается СНБО.
Брифинг по итогам заседания назначен на 12:00.
Сегодня утром штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о том, что сепаратисты атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.
Источник: Корреспондент
11:23