Зеленский созывает СНБО из-за эскалации на Донбассе

В Офисе президента анонсировали заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Зеленского.



Отмечается, что заседание состоится при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.



В сообщении пресс-службы не указано в связи с чем собирается СНБО.



Брифинг по итогам заседания назначен на 12:00.



Сегодня утром штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о том, что сепаратисты атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

