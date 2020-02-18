Число случаев заражения Covid-19 в Южной Корее превысило 30 человек

В Южной Корее зафиксирован еще один случай заражения новым типом коронавируса, общее число зараженных составило 31 человек, сообщают южнокорейские СМИ.



Последний случай заражения подтвержден у 61-летней жительницы Южной Кореи из города Тэгу, которая не совершала в последнее время никаких поездок за границу. До этого в этом районе не фиксировались подобные случаи.



В общей сложности на вторник в Южной Корее число тех, чьи анализы проверяются, и тех, кто находится на карантине, составляет 957 человек.



Между тем, представители органов здравоохранения сообщили, что выписали во вторник двух пациентов, которые полностью выздоровели после заражения коронавирусом.



Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.



В Китае зарегистрировано уже 72,4 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Скончались 1,8 тыс. человек.

