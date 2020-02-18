Министр культуры против отмены запрета на российские соцсети

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступает против отмены запрета на российские социальные сети. "Выступаю против", - сказал он журналистам во вторник в Киеве. Он добавил, что Минкультуры намерено обратиться к тем органам, в чью компетенцию входит этот вопрос, чтобы продлить запрет.

