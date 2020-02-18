Министр культуры против отмены запрета на российские соцсети
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступает против отмены запрета на российские социальные сети. "Выступаю против", - сказал он журналистам во вторник в Киеве. Он добавил, что Минкультуры намерено обратиться к тем органам, в чью компетенцию входит этот вопрос, чтобы продлить запрет.
Как сообщалось, в мае 2017 года Украина включила ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакте" (Киев), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев) в список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические санкции.
Источник: Интерфакс-Украина
11:47