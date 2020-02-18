В МВФ анонсировали визит экспертов в Киев

Международный валютный фонд направил в Киев группу экспертов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана во вторник, 18 февраля.



"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – заявил Люнгман, не уточнив даты приезда экспертов в столицу Украины.



В начале декабря президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ договорились о новой программе сотрудничества на три года, которая предусматривает кредитование в размере 5,5 млрд долларов.



При этом соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и исполнительным советом, сроков которого в Фонде не указывают.

