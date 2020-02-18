Британия постепенно уходит с мировой арены?

В этом году «незападность» стала лейтмотивом Мюнхенской конференции по безопасности — своеобразная дань неверию в собственные силы, охватившему сотни высокопоставленных чиновников, которые в это время года собираются в изысканно украшенных залах лучшего отеля столицы Баварии, где кипят интриги, распространяются сплетни и каждый пытается выставить себя в выгодном свете.

Защищаемые снайперами и заграждениями, перевозимые с места на место бронированными лимузинами в сопровождении полиции, повсюду носящие с собой маленькие бутылочки дезинфицирующего средства для рук, выдаваемые в отелях, это те люди, которые правят миром (или пишут о них, как в моем случае).



Отчуждение внутри стран и разобщенность на международной арене делает их мрачность (и, хотелось бы надеяться, чувство вины) более чем оправданной. Основополагающая западная идея о том, что политические свободы под эгидой диктатуры закона приносят процветание и эффективное управление, сталкивается с вызовом со стороны китайского руководства, которое не верит ни в один из этих принципов и при этом управляет процветающей и агрессивной сверхдержавой. И автократы по всему миру наблюдают за этим с интересом и восхищением. Страны Запада — трансатлантический альянс — переживают особенно серьезные трудности: они разобщены и деморализованы.



Непоследовательность администрации Трампа проявилась во всей красе. Госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) заверил нас, что Запад находится в отличной форме. На самом деле Запад «одерживает победу». По его словам, никто не пытается бежать от бедности и жестокого правления, уехав в Иран или на Кубу (в своем выступлении он не привел никаких конкретных данных касательно беженцев и мигрантов). Однако сразу после него его враг и коллега министр обороны Марк Эспер (Mark Esper) выступил с совершенно противоположными заявлениями. Соединенные Штаты ведут экзистенциальную борьбу с Коммунистической партией Китая. Тем союзникам, которые им не помогают (он открыто упомянул Великобританию), придется заплатить высокую цену.



Это послание Вашингтона исходит от обеих крупных американских партий. Такую жесткую политику в отношении Китая решительно поддерживает Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) — главный противник Трампа в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей вошла в состав рекордно многочисленной делегации из 50 американских конгрессменов — просто поразительная явка для сезона президентских выборов.



И это только американцы. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания во время продолжительной сессии в формате вопрос-ответ, проводившейся на двух языках, по-настоящему разозлив восточных европейцев и даже немцев своим стремлением запустить перезагрузку отношений с Кремлем. Президент Украины, которого грубо отправили в дальнюю комнату, сумел затмить министра иностранных дел России, сердито ворчавшего на главной сцене. Лидеры стран, которые редко выступают с заявлениями (Армения и Азербайджан, Косово и Сербия), пожали друг другу руки. Даже северокорейцам здесь были бы рады, если бы те решили приехать, как сказал необычайно спокойный председатель конференции, бывший немецкий посол по имени Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). Может быть, в следующем году.



Возможно, «незападность» — это преувеличение. Один молодой украинский чиновник, источавший оптимизм, настойчиво говорил о «западности» своей страны. Однако «небританскость» — этот термин изобрели организаторы конференции в одном из своих твитов, — по-настоящему бросалась в глаза. Прежде Великобритания занимала центральное место на этой конференции. Не так давно Борис Джонсон привел в ярость многих участников конференции, назвав Брексит «освобождением» Великобритании. Представители стран, которым лично довелось пережить освобождение их государств от иностранной оккупации, сочли это заявление совершенно бестактным и выразили свое негодование. В этом году организаторы конференции были бы рады даже мальчику для битья из Великобритании. Наше правительство, которое на конференции представляет всего один новый младший министр, фактически удалилось с самой важной в мире конференции по безопасности.



Высмеивать подобные конференции очень просто. Ажиотаж, рекламная шумиха и демонстрация собственной важности действительно могут выглядеть комично. Деньги решают все, и руководят политикой только сильные мира сего. Не стоит ждать, что на сцену выйдут представители Тайваня или каких-то других стран. Участники этой конференции — это неизменно белокожие и пожилые мужчины. Наши чиновники убеждают нас, что место Великобритании в мире не слишком сильно пострадает от того, что перестановки в британском кабинете по неудачному стечению обстоятельств нарушили графики поездок министров.



После Брексита Великобритании необходимо будет прикладывать больше усилий для того, чтобы донести свои мысли до других стран и чтобы оставаться участницей процесса обсуждения и принятия решений. Такие конференции, как Мюнхенская конференция по безопасности, являются частью этого процесса. Однако главный вопрос заключается не в том, почему представители британского правительства воздержались от участия в этой конференции, а в том, что они сказали бы, если бы приехали на нее.



К примеру, одной из важных тем стали цифровые сверхдержавы — технологические гиганты, чья реклама, поисковые системы и социальные сети формируют (и очень часто искажают) ход общественных дискуссий и политических процессов. В настоящее время уже ведется работа над законами в этой области. Машина лести Кремниевой долины работала на полную мощность. Глава «Фейсбука» Марк Цукерберг, которого немного помучили на подиуме, настойчиво призывал к разработке механизмов регуляции. И это понятно: если он переложит ответственность за принятие трудных решений на других, это позволит его компании сэкономить средства и сохранить репутацию. Евросоюз разрабатывает один подход в этой области, Соединенные Штаты — другой. Совместные усилия трансатлантического сообщества принесут наибольшие результаты, усилия отдельных стран — наименьшие. Так о чем думает наше правительство? Год назад члены британского парламента находились в авангарде международных усилий по борьбе с распространением дезинформации. Теперь они молчат.



На континенте, которому все больше не хватает своих сильных лидеров, более значимую роль начинают играть чужие. Помпео объявил о том, что Соединенные Штаты потратят 1 миллиард долларов на «Инициативу трех морей» — проект, направленный на борьбу с ростом влияния Китая в регионе между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Участвует ли в этом Великобритания? Мы не знаем. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), решивший заполнить пробел, оставленный его ослабевшим правительством, открыл конференцию в Мюнхене ободряющим призывом, обращенным к его соотечественникам: забыть о своих неврозах и начать играть прагматичную и конструктивную роль за границей, проявляя «реализм и любопытство, а временами даже немного смирения». Мне кажется, что это его обращение вполне можно было бы адресовать и нам, британцам.

