МВФ не может пойти на списание долга Аргентине

МВФ не может пойти на списание долга Аргентине

Международный валютный фонд как кредитор последней инстанции не может предложить Аргентине списание задолженности по кредиту, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ответ на призыв вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер пойти на такой шаг.

"Наша правовая концепция такова, что мы не можем принимать действия, которые могут предпринять другие без такой большой глобальной ответственности", - сказала Георгиева в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, МВФ продолжает поддерживать правительство Альберто Фернандеса в его попытках восстановить экономический подъем в стране. "Если говорить в общем, мы очень лояльны к намерениям этого правительства по стабилизации экономики, возвращению к росту", - отметила глава фонда.

Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.

Итоги встреч чиновников Аргентины с представителями фонда станут ключевым фактором для более масштабных переговоров с другими кредиторами страны в попытке избежать дефолта по облигациям, отмечают эксперты.