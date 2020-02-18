МВФ не может пойти на списание долга Аргентине

Международный валютный фонд как кредитор последней инстанции не может предложить Аргентине списание задолженности по кредиту, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ответ на призыв вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер пойти на такой шаг.



"Наша правовая концепция такова, что мы не можем принимать действия, которые могут предпринять другие без такой большой глобальной ответственности", - сказала Георгиева в интервью агентству Bloomberg.



По ее словам, МВФ продолжает поддерживать правительство Альберто Фернандеса в его попытках восстановить экономический подъем в стране. "Если говорить в общем, мы очень лояльны к намерениям этого правительства по стабилизации экономики, возвращению к росту", - отметила глава фонда.



Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.



Итоги встреч чиновников Аргентины с представителями фонда станут ключевым фактором для более масштабных переговоров с другими кредиторами страны в попытке избежать дефолта по облигациям, отмечают эксперты.

