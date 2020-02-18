Порошенко в очередной раз призвал не верить Путину

Произошедшая во вторник утром в Луганской области попытка наступления боевиков на позиции украинских войск и последующий за этим бой свидетельствует о том, что верить руководству Российской Федерации нельзя, заявляет пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко.



"Сегодня в 5 утра утро началось с того, что в районе Новотошковского началось наступление российских войск с использованием крупнокалиберной артиллерии, 120-ти миллиметровых минометов. Есть первые жертвы. Это, наверное, тот мир, который увидели, когда заглянули в глаза (президенту РФ Владимиру – ИФ) Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине", - цитирует Порошенко пресс-служба партии во вторник.



В этой связи политик добавил: "Я призываю в очередной раз – не верьте Путину! Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину, защищать государство, укреплять армию, язык, укреплять нашу церковь, беречь наше движение в Европу".

