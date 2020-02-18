На лайнере Diamond Princess обнаружили еще 88 заболевших коронавирусом

Еще 88 случаев заражения новым типом коронавируса выявлено на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на японские службы здравоохранения.



Таким образом, общее число заболевших на этом лайнере составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.



Накануне коронавирус Covid-19 диагностировали у почти у 100 человек на борту Diamond Princess.



Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.



В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

