В Нидерландах создали нейросеть для поиска опасных астероидов

Ученые Лейденского университета (Нидерланды) разработали и обучили нейросеть Hazardous Object Identifier (HOI), которая способна искать потенциально опасные астрономические объекты.



Как сообщает Naked Science, статья о создании и испытании HOI опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.



Отмечается, что астрономы отслеживают движение потенциально опасных астрономических объектов (ПОАО), размеры которых превышают 100 метров, а траектория может пройти к нам ближе, чем пять процентов расстояния до Солнца (в пределах 20 орбит Луны).



На сегодня известно 2044 таких объекта, и ученые время от времени обнаруживают новые.



Система HOI способна помочь астрономам с поисками. Она реализована с использованием суперкомпьютера Лейденского университета ALICE, а также нейросети, работавшей на обычном лэптопе.Уже на первом этапе HOI определил 11 новых потенциально опасных объектов.



Отмечается, что суперкомпьютер позволил обсчитать траектории планет Солнечной системы на протяжении следующих 10 тысяч лет. Исходя из этого он установил и возможные траектории астероидов, готовых столкнуться с Землей. Результаты компьютерной симуляции использовались для обучения нейросети, которая должна находить сходные паттерны движения в траекториях настоящих околоземных астероидов.



Эффективность обученной нейросети ученые проверили на реальных данных и определили 90,1 процента потенциально опасных астероидов, идентифицированных в базах NASA. Были найдены и новые возможные ПОАО — одиннадцать объектов, которые могут сблизиться с Землей между 2131 и 2923 годом. Разработчики уверены, что точность работы HOI в ближайшее время удастся повысить, и уже работают над этой задачей.

