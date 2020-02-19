Погода в Украине в среду существенно не изменится

В ближайшие сутки, 19 февраля, синоптическая ситуация не изменится: над Украиной продолжит господствовать теплый и в основном сухой воздух атлантического происхождения, перемещающийся с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. В среду в юго-восточных областях Украины и в Крыму местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В восточной части и Карпатах ночью на дорогах местами гололедица.





Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, на юге страны до 12°. В Карпатах - небольшой мокрый снег, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 февраля самая высокая температура днем была 10,8 в 1925г., самая низкая ночью -24,3 в 1954г.



20 февраля в западных областях, Крыму и Приазовье местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 3-8° тепла.



В Карпатах - небольшой снег, температура воздуха ночью и днём 1-6° мороза.



В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

