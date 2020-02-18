Зеленский: провокация на Донбассе не изменит курс

После попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных. Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, сегодняшнее заседание СНБО началось с вопроса наступления боевиков на Донбассе.



"У нас мощная армия, провокации бывают. Армия сильно ответила, ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру", - добавил Зеленский.

