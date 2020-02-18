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- Авакову стыдно за граждан, которые не хотят пускать своих соотечественников из Китая
Авакову стыдно за граждан, которые не хотят пускать своих соотечественников из Китая
Министр внутренних дел Арсен Аваков осудил действия украинцев, которые не хочу пускать в Украину своих соотечественников из Китая из-за опасений заболевания на новый тип коронавирус.
Об этом он заявил в эфире Свободы слова.
«Они призывают: "Не допустим коронавирус в Украину! Нет – заявляет сессия поселкового совета... Мы не допустим этих людей к нам, потому что они несут с собой вирус. Или собирают сессию областного совета - Мы не впустим этих людей к нам! В этот момент мне стыдно, и я хочу этих людей спросить: а вы кого собираетесь не впустить в Украину? Людей, которые попали в беду, в эпицентр одной из самых больших произошедших катастроф?», – спросил министр.
Аваков подчеркнул, что это обязанность государства думать о своих гражданах в такой ситуации.
«Мы не богаты, у нас нет миллионов, у нас нет широкофюзеляжных самолетов, которые летают всем миром, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны этих людей забрать и спасти», – сказал он.