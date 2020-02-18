Авакову стыдно за граждан, которые не хотят пускать своих соотечественников из Китая

Министр внутренних дел Арсен Аваков осудил действия украинцев, которые не хочу пускать в Украину своих соотечественников из Китая из-за опасений заболевания на новый тип коронавирус.



Об этом он заявил в эфире Свободы слова.



«Они призывают: "Не допустим коронавирус в Украину! Нет – заявляет сессия поселкового совета... Мы не допустим этих людей к нам, потому что они несут с собой вирус. Или собирают сессию областного совета - Мы не впустим этих людей к нам! В этот момент мне стыдно, и я хочу этих людей спросить: а вы кого собираетесь не впустить в Украину? Людей, которые попали в беду, в эпицентр одной из самых больших произошедших катастроф?», – спросил министр.



Аваков подчеркнул, что это обязанность государства думать о своих гражданах в такой ситуации.



«Мы не богаты, у нас нет миллионов, у нас нет широкофюзеляжных самолетов, которые летают всем миром, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны этих людей забрать и спасти», – сказал он.

