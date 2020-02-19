Названа дата весенней презентации Apple

Источники из цепочки поставок утверждают, что компания Apple не откажется от проведения своей традиционной весенней конференции, на которой будут показаны ее новые аппаратные решения.



Ранее Apple опубликовала заявление, в котором говорилось, что из-за вспышки коронавируса в Китае ожидается сокращение международных поставок iPhone, а также ухудшение финансовых показателей в марте. Впрочем аналитики считают, что восстановление произойдет уже в апреле этого года, когда ситуация с коронавирусом будет более-менее урегулирована.



Осведомленные информаторы сообщают, что на весенней пресс-конференции будет показан не только iPhone SE 2 или iPhone 9. Кроме того, ожидается демонстрация нового планшета iPad Pro и 13-дюймового ноутбука MacBook Pro, пишет ixbt.com.



Давно поговаривают, что в первой половине этого года выйдет существенно обновленный iPad Pro с основной камерой, которая будет включать три датчика изображения, как у новых смартфонов iPhone.



По новым данным, весенняя пресс-конференция Apple может состояться 31 марта, а в продажу новинки поступят уже 3 апреля 2020.

