В Кремле прокомментировали атаку боевиков на Донбассе

Кремль “надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали столкновения на Донбассе”, после чего можно будет делать выводы. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.



“Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы”, — сказал он.



Песков рассказал, что в Кремле “действительно, видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между Луганской республикой (как называют в РФ боевиков „ЛНР“ — ред.) и украинскими вооруженными силами”. “Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие”, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.



Представитель Кремля при этом категорически отверг допущение о том, что Москва также несет ответственность за произошедшее. “Нет, это совершенно неправильная формулировка, так нельзя воспринимать”, — сказал он журналистам.

