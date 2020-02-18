Ермак: Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но при этом работает над повышением обороноспособности, чтобы украинская армия оказывала достойный отпор агрессорам.



"Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

