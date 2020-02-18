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- Ермак: Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору
Ермак: Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но при этом работает над повышением обороноспособности, чтобы украинская армия оказывала достойный отпор агрессорам.
"Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.
Источник: Интерфакс-Украина
14:01