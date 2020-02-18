За открытие рынка земли в Раде достаточно голосов - Арахамия

За законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, Офис президента и члены фракции пытаются убедить 12 депутатов "Слуги народа" в необходимости поддержать законопроект.



"У нас в партии достаточно голосов, как будем голосовать, вы это увидите на табло... Что касается работы с депутатами, у нас есть 12 или 13 депутатов из всей фракции, которые сейчас высказываются против. Но мы с ними общаемся. И я, и в Офисе президента, мы вместе. Это же совместный законопроект, поэтому в этом нет ничего противозаконного и чрезвычайного", - добавил парламентарий.



Напомним, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Арахамия допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.

