Закон о дезинформации доработают до апреля — Минкульт

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено до середины апреля доработать законопроект о дезинформации, который просили не вносить в Кабинет Министров.



Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил журналистам, передают Українськi Новини.



"На этой неделе будет сформирована рабочая группа из юристов и экспертов, которая будет дорабатывать это закон. В течение еще 2 месяцев, плюс-минус, мы его доработаем", — сказал он.



Бородянский также отметил, что встречался с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по поводу критики организацией законопроекта о дезинформации, внимательно послушал замечания и констатировал, что государство должно "жить своим умом".

