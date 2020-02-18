Около 500 человек выпустят из-под карантина с лайнера Diamond Princess

С борта круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у побережья Японии из-за вспышки коронавируса COVID-19, планируют выпустить около 500 человек. Об этом сообщает AFP.



Сообщается, что в период с 19 по 21 февраля планируют выпустить из-под карантина тех граждан, у кого не были обнаружены симптомы нового коронавируса, а также тех, кто не контактировал с инфицированными.



"Мы сделали тесты для всех (на корабле - ред.). Некоторые результаты уже известны... и тех, чьи результаты уже известны, мы готовим к высадке", - заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.

