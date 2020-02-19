Госдума отменила штрафы за нацистскую символику

Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении поправки в КоАП, отменяющие административную ответственность за использование нацистской символики, передает УНН со ссылкой на материалы нижней палаты российского парламента.



В соответствии с законом положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, “при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии”.



До принятия закона статья об административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики предусматривала штраф для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.



Как отмечала инициатор законопроекта Елена Ямпольская, из законодательства, наконец, убран момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмов о Второй мировой войне, советские плакаты, фрагменты фото и кинохроники.



Ранее российские депутаты приняли закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д. При этом такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит “оправдания преступлений фашистской Германии”.

